У Києві штрафуватимуть за викинуте мимо урни сміття

Київ. 10 листопада. УНІАН. До кінця року Київська міська державна адміністрація має намір створити інспекцію, патрулі якої ходитимуть по місту і стягуватимуть по 340 грн. за викинутий мимо урни папірець чи недопалок. Про це пише газета "Сегодня" (№ 252 від 10 листопада 2011 р.).

Як зазначає видання, кияни уже порівнюють майбутніх інспекторів з даїшниками і чекають, що вони братимуть хабарі. У мерії парирують - штрафи в адмінкодексі є й зараз. «Вони передбачені, але їх нікому стягувати, а зараз буде кому», - повідомив газету перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

«Сегодня» зазначає, що в мерії продумали, як боротимуться з можливим хабарництвом серед інспекторів. «Даватимемо 50 грн. людині, щоб він дав їх інспекторові. Візьме - звільнимо. А кращим працівникам даватимемо премії», -каже начальник Главку впорядкування КМДА Сергій САДОВИЙ.

Крім того, газета підкреслює, що виникає питання, чи є в майбутньої інспекції право штрафувати, адже ним володіє згідно із законом лише обмежена кількість структур. Але в мерії запевняють: все законно. «Є указ МінЖКГ за твердженням інспекцій з упорядкування. Це прописано і в законі про впорядкування. Якщо Київрада створить інспекцію, ми матимемо повне право штрафувати», - повідомив С.САДОВИЙ.

У коментарі газеті юрист Іван АРАНОВСЬКИЙ зазначив, що змусити людей платити буде проблемою. «Виходячи із закону, інспекторам потрібно скласти адмінпротокол, для якого потрібні паспортні дані, потім передати справу в адмінкомісію. Ті виписують штраф. Найімовірніше, документи всі «забуватимуть» дома», - каже він.

«Думаю, поки що за відсутністю документів інспектор попереджатиме, щоб не смітили. Адже в людини без паспорта ми не доб`ємося виплати штрафу. А в майбутньому патруль ходитиме з міліцією», - повідомив С.САДОВИЙ. Інспекторів хочуть залучити і до дисциплінування наших водіїв. За паркування на газоні разом з ДАІ планують знімати номери. Після оплати штрафу їх повернуть.

У той же час, газета зазначає, що в Англії і Франції штраф за викинуте з авто сміття - понад 2000 грн. на наші гроші, а в Сінгапурі за сміття мимо урни посадять у в`язницю на 10 днів.