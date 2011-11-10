У Київраді створено нову фракцію
10:46, 10 листопада 2011Київ
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До "Демократичної партії України" увійшли сім депутатів
Київ. 10 листопада. УНІАН. Сім депутатів у Київраді утворили нову фракцію «Демократичної партії України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА на початку засідання Київради, посилаючись на відповідну заяву депутатів.
Згідно з повідомленням, у нову фракцію увійшли: Алла КАПЛЕНКО, Світлана КОСТЮК, Віталій ЛАВРЕНЕНКО, Ігор ШПАК, Сергій КРИМЧАК, Ігор ЛАВРОВ та Віталій ПАВЛИК, який обраний головою фракції.
Зазначені депутати входили до фракції Блоку Чернівецького у Київраді, яка припинила своє існування 22 вересня ц.р.
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