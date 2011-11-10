У Київраді створено нову фракцію

Київ. 10 листопада. УНІАН. Сім депутатів у Київраді утворили нову фракцію «Демократичної партії України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА на початку засідання Київради, посилаючись на відповідну заяву депутатів.

Згідно з повідомленням, у нову фракцію увійшли: Алла КАПЛЕНКО, Світлана КОСТЮК, Віталій ЛАВРЕНЕНКО, Ігор ШПАК, Сергій КРИМЧАК, Ігор ЛАВРОВ та Віталій ПАВЛИК, який обраний головою фракції.

Зазначені депутати входили до фракції Блоку Чернівецького у Київраді, яка припинила своє існування 22 вересня ц.р.