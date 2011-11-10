Попов не боїться судових позовів
Щодо поганого стану доріг
Київ, 19 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ скептично оцінює перспективи судових позовів водіїв до міської влади щодо поганого стану доріг у столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив журналістам.
"Я хотів би запитати - де були ці юристи 1,5-5 років тому, коли ремонти практично не велися? Ми в цьому році на реконструкцію та капітальний ремонт наших шляхів в Києві вклали таку суму, яку за останні 10 років ніхто не фінансував", - сказав О.ПОПОВ.
Голова КМДА наголосив, що цього року відремонтовано практично всі центральні вулиці. "Я розумію, що треба й околиці ремонтувати. Але ж за один рік цього не зробиш, тому знову ж таки — якщо ми хочемо щось робити, давайте з розумінням до цього ставитися", - додав він.
"Якщо ми декілька мільярдів гривень витратили в цьому році на вирішення цієї проблеми, так покажіть, будь ласка, що в цьому є й позитив. А це питання стосується окремих територій, де ми, до речі, навіть на прибудинкових територіях розпочали капітальний ремонт. Я - не чарівник. Будь-яка людина, яка сьогодні прийде й скаже, що завтра відремонтує всі шляхи, відбудує всі об`єкти - це просто відверта брехня", - переконаний О.ПОПОВ.
За його словами, у кожній сфері є питання, що потребують відповідних ресурсів, технології і професійного підходу. "Те, що в Києві повинні бути сучасні, якісні шляхи - це однозначно. А те, що є позови - нехай вони розглядаються", - додав голова КМДА.