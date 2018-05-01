"Сяйва" немає, є "Сяйво книги"

Сьогодні у Києві за участі голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та представників Гуманітарної ради при міської владі урочисто відкрито перший муніципальний книжковий магазин з майже старою назвою "Сяйво книги".

Магазин прикрасили повітряними кульками синьо-білого кольору, а всіх запрошених вітав музичними аранжуваннями Київський муніципальний духовий оркестр. Все свідчило про те, що буде свято.

"Це непросто книгарня. Це історія, яка пов`язана з програмами, що реалізовувалися в Києві багато років, післявоєнні, щодо підтримки нашого українського видавника. Тут склалися відповідні стосунки між видавниками, письменниками, і тими, хто любить українську книгу - нашими киянами, читачами", - говорить Олександр Попов, але в цей час представники колективу попереднього магазину, яких не запросили на урочисту церемонію, розпочали скандувати свої вимоги щодо робочих місць та приміщення.

Якимось чином до приміщення вдалося потрапити лише адвокату попередньої книгарні "Сяйво" Олегу Королю та громадському захиснику Костянтину Клімашенка. І спочатку вони уважно спостерігали за церемонією.

"Сьогодні ми дійсно відновляємо справедливість, яка полягає в тому, що цей об`єкт, який відверто кажучи, був вкрадений у киян, ми повертаємо у власність нашого міста. Сьогодні відкривається комунальне підприємство, яке є власністю громади. Це був непростий шлях і свідченням цього є провокації, які пов`язані з певними приватними інтересами. Цього більше не буде", - заявив голова КМДА, відповідаючи на акцію, влаштовану на вулиці поза межами нової книгарні.

Враховуючи конфлікту ситуацію навколо приміщення в центрі Києва, Олександр Попов звернувся по допомогу до діячів культури та науки. Він запропонував їм створити наглядову раду, яка б контролювала роботу новоствореного комунального підприємства.

Олександр Попов ледве встиг привітати всіх з поверненням приміщення у комунальну власність, як урочисту церемонію перервав адвокат попереднього магазину Олег Король. "Вас щойно обманули! Ви повідомили недостовірну інформацію", - намагався довести свою точку зору в останній момент Олег Король. Але голова КМДА зміг урівноважити цю ситуацію, яка здавалася ось-ось втратить всі ознаки урочистості.

- Ви проти того, щоб це приміщення було власністю територіальної громади?, - запитав Олександр Попов.

- Так, це правильне рішення. Але ТОВ "Книгарня "Сяйво" виграло всі суди і вас дезінформували. Єдиним законним орендарем цього приміщення є саме ТОВ "Книгарня "Сяйво", - відповів йому адвокат.

- Це комерційна структура?, - продовжив голова КМДА. - Правда в тому, що цей об`єкт є і буде власністю територіальної громади і саме вона вирішуватиме долю цього об`єкту. І ніякі ваші, в тому числі агресивні, аргументи ні до якого іншого рішення не призведуть.

До діалогу нарешті включився і відомий український письменник Іван Драч. "В той час, коли інші народи роблять і відкривають собори, палаци, українці роздирають один одного і не дають можливості просто нормально по-людську розвиватися нашій культурі, нашім дітям... Скільки це продовжуватиметься? Коли є можливість зараз зробити цю книгарню, щоб вона працювала для всіх — для письменників, для людей... Давайте допоможімо!", - закликав він.

Врешті решт червону стрічку було розрізано. "Це 150-та стрічка за рік, коли я очолюю міську адміністрацію, але ця стрічка — сама приємна! Дуже багато ми боролися за це!", - зізнався Олександр Попов.

У оновленій книгарні, до речі, з`явилася автоматизована високошвидкісна система, яка друкує, проклеює та здійснює тристоронню збірку книги за кілька хвилин. Фахівець сьогодні продемонстрував, як можна за п`ять хвилин та 70 гривень отримати копію старовинного видання Тараса Шевченка 1883 року "Кобзар".

Проте в книгарні не стало письменницької кімнати, в якій письменники могли презентувати свої твори та спілкуватися зі своїми читачами.



Але за всіма цими новинками попередній колектив спостерігав через вікна колишньої своєї книгарні та через плечі правоохоронців. Лише троє з екс-працівників "Сяйва" змогли працевлаштуватися в новий муніципальний магазин. Решта продовжує судову боротьбу за приміщення...

Дарина Миколайчук,

фото УНІАН