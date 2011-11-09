Пожежа на спорткомплексі пошкодила 3 автомобілі
Жертв та постраждалих немає
Київ. 9 листопада. УНІАН. У Києві на території автостоянки спортивного комплексу «5 елемент» на вул. Електриків вчора увечері сталася пожежа, внаслідок якої пошкоджено три автомобілі.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС України, від автомобіля, що зайнявся, вогонь розповсюдився на сусідні Subaru Outback та Honda CRV. Однак рятувальники за допомогою піни швидко ліквідували займання.
В результаті пожежі в автомобілях Mercedes GL-320 та Subaru Outback вогнем пошкоджено моторні відсіки, салон, колеса, скло та покриття транспортного засобу. А у автомобілі Honda CRV частково пошкоджено покриття, скло та кузов.
Жертв та постраждалих внаслідок займання немає, причина пожежі та збитки наразі з’ясовуються.