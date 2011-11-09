Влада має намір щороку відкривати хоча б по книгарні

Київ. 9 листопада. УНІАН. Влада Києва має намір щороку відкривати в місті хоча б по одній новій муніципальній книгарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ сьогодні на засіданні Громадської гуманітарної ради Києва.

“На мою думку, ми повинні розглянути в подальшому питання щодо поновлення впливу держави в особі, зокрема, влади Києва і громадськості Києва на поширення впливу на ринок виготовлення і розповсюдження книг”, - зазначив О.ПОПОВ.

За його словами, особливо це стосується підтримки українських книговидавництв і розширення мережі книгарень.

“За роки незалежності, на жаль, це все стало зараз приватним і система практично втрачена. Тому, на мою думку, і я маю надію, що ви розділяєте її, ми повинні подумати про системний підхід в цьому плані і відкривати щороку одну або, може, декілька таких установ-книгарень, які б дозволяли нам підтримувати і наші видавництва і одночасно підтримувати нашу культуру, нашу історію тощо”, - сказав голова КМДА.

На засіданні згадали, що за часів головування Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА у бюджеті Києва щороку передбачався 1 млн. грн. на потреби книговидання.

Зважаючи на це, було запропоновано на наступний рік передбачити в бюджет столиці 1,5 млн. грн. на такі цілі.

“Що стосується виділення коштів на наступний рік, безумовно, ми це питання вирішимо. А в цьому році давайте ми зберемо мільйон не з бюджету, а запропонуємо бізнесу в цьому взяти участь. І сформулюємо нашу позицію, щоб ми до кінця року реалізували такий проект і передали ці книжки бібліотекам”, - відреагував О.ПОПОВ.