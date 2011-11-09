У Києві відкрили «Сяйво книги»

Київ. 9 листопада. УНІАН. У Києві відкрили книгарню «Сяйво книги», яка стане першим магазином книжкової муніципальної мережі.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії взяли участь голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ та представники гуманітарної ради при КМДА.

«Сьогодні ми відновили справедливість, яка полягає в тому, що цей магазин, який, чесно кажучи, був украдений у киян, ми повертаємо у власність нашого міста», - сказав О.ПОПОВ.

У цей час на вул. Червоноармійській представники трудового колективу колишньої книгарні «Сяйво» проводили акцію протесту проти відкриття нової книгарні, вигукуючи: «Банду геть!».

Голова КМДА назвав це «провокацією приватних інтересів». «Цього більше не буде, ми цивілізоване суспільство і ми будемо вести себе так, щоб захищати інтереси киян», - підкреслив О.ПОПОВ.

Одразу після цих слів до голови КМДА звернувся адвокат ТОВ «Книгарня «Сяйво» Олег КОРОЛЬ, який заявив О.ПОПОВУ, що його обдурили чиновники, оскільки за законом, право оренди цього приміщення залишається за трудовим колективом попереднього магазину.

У свою чергу, О.ПОПОВ запропонував спочатку провести офіційну церемонію відкриття, а потім відповісти на усі запитання. Між тим, О.КОРОЛЬ продовжував наполягати на незаконності позбавлення робочих місць попереднього трудового колективу.

Після невеликого діалогу з О.КОРОЛЕМ голова КМДА розрізав червону стрічку. «Це 150-та стрічка за цей рік, поки я очолюю адміністрацію. Але ця стрічка сама приємна. Ми дуже багато за це боролися», - резюмував О.ПОПОВ.

Працівників колишньої книгарні «Сяйво» не допустили у приміщення нового магазину, і вони залишаються на вулиці.

Офіційну церемонію відкриття нової книгарні супроводжував київський муніципальний духовий оркестр.