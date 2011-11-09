Рахунки Зоопарку заблоковано?

Київ. 9 листопада. УНІАН. Позавчора, тобто 7 листопада, рахунки Київського зоопарка були заблокувані, пише газета “Сегодня”.

За інформацією видання, директор Зоопарку Олексій ТОЛСТОУХОВ сказав, що «грошовий арешт» не пов`язаний з перевірками прокуратури.

«Рахунки заблоковані « завдяки » колишній директорці Світлані БЕРЗІНІЙ. Це все, що я можу вам сказати», - зазначив нинішній директор зоопарку.

За його словами, поки звірі не відчувають відсутність грошей: у них є корм, тепло, а вольєри будуються.

Разом з тим, екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, який у травні подарував зоопарку двох ведмедиків - Потапа і Настю стурбований ситуацією навколо звіринця.

"Якщо ситуація в зоопарку найближчим часом не зміниться, доведеться забирати ведмедів. А поки я шукаю людину, яку планую найняти доглядачем для Потапа і Насті. Він стежитиме за їх харчуванням та умовами утримання », - розповів О.ОМЕЛЬЧЕНКО. Цього тижня екс-мер навідається в зоопарк з перевіркою.