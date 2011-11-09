У Києві горів склад "Укрінмашу"

Київ. 9 листопада. УНІАН. У ніч на 9 листопада сталася пожежа на території підприємства "Укрінмаш", що на вул. Невській,7-б.

Як повідомляє прес-служба МНС, повідомлення про займання надійшло о 00.15.

Як з`ясувалося, горіли дерев’яні матеріали на складі загальною площею 200 кв. м.

Пожежа спричинила велике задимлення, виникла загроза розповсюдження вогню на поряд розташований п`ятиповерховий житловий будинок. У зв’язку з цим, рятувальники евакуювали 50 мешканців будинку.

Для ліквідації пожежі було задіяно 12 одиниць основної техніки.

Завдяки оперативним діям вогнеборців о 2.33 пожежа була ліквідована.

Жертв та постраждалих немає.