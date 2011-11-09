Відкриття спецзакладу для адаптації людей с діабетом

10 листопада о 10.30 голова КМДА Олександр Попов відкриє нову школу медико-соціальної адаптації людей с діабетом.

У школі зможуть пройти навчання хворі, які мешкають у Печерському районі, а це – 3077 осіб. Там працюватиме лікар-ендокринолог, медична сестра, лікар-психолог та медичний реєстратор. За один прийом за графіком школа може надавати допомогу до 10 хворим.

Адреса проведення: вул.. Підвисоцького, 13, центральна поліклініка Печерського району Києва.