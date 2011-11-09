ОСББ і ЖБК вимагають визначити «Київенерго» виконавцем послуг

Київ. 9 листопада. УНІАН. ОСББ і ЖБК столиці попередили голову КМДА Олександра ПОПОВА про акції протесту, якщо він найближчим часом не визначить, що виконавцями послуг є «Київенерго» та «Київводоканал», а не ОСББ та ЖБК.

Про це пише «ПроОСББ» з посиланням на голову Демократичного Альянсу Василя ГАЦЬКА.

«Понад 60 ОСББ і ЖБК столиці підписали Маніфест «Проти нищення ОСББ та ЖБК в місті Києві» і процес збору підписів активно продовжується. Якщо ПОПОВ не виконає вимог – то отримає обурених киян під стінами Київради», - заявив В.ГАЦЬКО.

Причиною невдоволення киян стали завідомо неможливі до виконання договори “на постачання теплової енергії у гарячій воді” та “на послуги водопостачання та водовідведення”, які підприємства-монополісти “Київенерго” та “Київводоканал” нав`язали ОСББ та ЖБК.

Як сказано у Мініфесті, «за цими договорами монополісти нібито реалізують ОСББ та ЖБК, як юридичним особам, певний “товар” (наприклад, теплову енергію), зовсім забуваючи про споживача, який зацікавлений у наданні йому комунальної послуги — централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, централізованого постачання холодної води, водовідведення. Ці договори створили умови, коли виробники і фактичні виконавці комунальних послуг уникають відповідальності перед споживачами за неякісно надані послуги та визначення їх вартості за тарифами для населення. Тоді як це не заважає монополістам отримувати з бюджету відшкодування за надані пільги та субсидії “за комунальні послуги”!»

Такі договори, за інформацією В.ГАЦЬКА, поклали на ОСББ і ЖБК завідомо неможливі до виконання фінансові зобов`язання та передбачили сплату ОСББ і ЖБК пені та штрафів.

«За багато років штучні “борги” ОСББ і ЖБК перед монополістами накопичувалися — і от пробила година: ПАТ “Київенерго” масово розсилає претензії ОСББ і ЖБК міста Києва. Напевне, настав час їх “банкрутити”?», - запитують київські ОСББ.

Міська влада вже давно обіцяє забезпечити укладання договорів про надання комунальних послуг безпосередньо між монополістами та споживачами. Наразі прогресу в цьому питанні не видно. Натомість на ОСББ і ЖБК очікують суди, на деяких – і виконання вже ухвалених рішень про стягнення «заборгованості» з урахуванням штрафних санкцій. Виконання таких рішень, у свою чергу, призводить до арешту банківських рахунків та колапсу діяльності «боржника».

Тому у своєму Маніфесті представники ОСББ і ЖБК міста Києва вимагають від КМДА, ПАТ “Київенерго”, ПАТ “АК “Київводоканал” невідкладно:

1.Визнати ПАТ “Київенерго”, ПАТ “АК “Київводоканал” виконавцями послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, централізованого постачання холодної води, водовідведення.

2.Забезпечити безперешкодне розірвання ОСББ і ЖБК за їхнім бажанням договорів“на постачання теплової енергії у гарячій воді” та “на послуги водопостачання та водовідведення”, укладених з ПАТ “Київенерго”, ПАТ “АК “Київводоканал”.

3.Забезпечити безперешкодне укладання договорів про надання відповідних комунальних послуг та проведення розрахунків безпосередньо між ПАТ “Київенерго”, ПАТ “АК “Київводоканал” і споживачами (власниками приміщень) у багатоквартирному житловому фонді міста Києва.