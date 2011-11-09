Розробляється міський веб-портал адмінпослуг

Київ. 9 листопада. УНІАН. Столична влада розробляє міський веб-портал адміністративних послуг, де буде розміщена вичерпна інформація щодо кожної адміністративної послуги в розрізі категорій, життєвих ситуацій, суб’єктів надання та груп отримувачів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

За його словами, впровадження веб-порталу адміністративних послуг дасть змогу завантажувати електронні форми усіх заяв та інших документів, які необхідно заповнювати, та подавати он-лайн заявки на отримання адміністративних послуг, що скоротить терміни їх надання та час підприємців і мешканців Києва.

«На меті – зберегти кошти та час підприємців і всіх киян при отриманні як дозвільних документів, так і адміністративних послуг. Результатом наших зусиль у цьому напрямку стало відкриття Міського дозвільного центру на Дніпровській набережній, 19-Б. Наступний крок – виведення процесу у режим он-лайн”, - прокоментував Р.КРАМАРЕНКО. Він зазначив, що 60% усієї кількості користувачів Інтернету в країні живуть у Києві. “Тож доцільно надати можливість киянам отримувати ці послуги через Інтернет», – додав чиновник.

Раніше у місті було проведено інвентаризацію адміністративних послуг структурними підрозділами КМДА та районними адміністраціями і відпрацьовано переліки адміністративних послуг, які підлягають внесенню до Загальнодержавного реєстру:

- 118 послуг, що видаються структурними підрозділами КМДА;

- 71 послуга, що надається районними в м. Києві державними адміністраціями.

У районних держадміністраціях також будуть функціонувати дозвільні центри з урахуванням надання адміністративних послуг.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня у столиці було відкрито Міський дозвільний центр за адресою: Дніпровська набережна, 19-Б. До роботи із видачі документів дозвільного характеру залучено 21 дозвільний орган, якими видається 74 види документів.