Міліція перевіряє виселення капели ім. Ревуцького

Київ. 9 листопада. УНІАН. Міліція проводить дослідчу перевірку у зв`язку з виселенням Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького з приміщення по вул. Басейній, 1/2-а.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

Печерське райуправління внутрішніх справ зареєструвало матеріали щодо подій, які сталися 8 листопада в цьому приміщенні.

У міліції відзначили: "У зв`язку з тим, що є дані про пошкодження майна, зокрема, дорогого концертного рояля, київська міліція проводить дослідчу перевірку".

Правоохоронні органи звернуться в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, а також в Управління охорони пам`ятників культури та інші інстанції для визначення шкоди, яку завдано капелі в результаті таких дій.

Як зазначили в головному управлінні, у будівельників не було достатньої кількості документів, "але все ж таки вони приступили до виконання цих ремонтних робіт, зробили це таємним чином, чим викликали суспільний резонанс".

У міліції відзначили, що рішення про порушення чи непорушення кримінальної справи ухвалюватиметься після отримання експертних оцінок.

Крім того, в повідомленні зазначається, що від дитячого видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", офіс якого розташований на тому самому поверсі, що і капела, заяв до міліції не надходило.