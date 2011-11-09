До Зведеного бюджету кияни сплатили 61 млрд. грн. податків

Київ. 9 листопада. УНІАН. З початку року до Зведеного бюджету України платники податків м. Києва сплатили 61 мільярд 437 млн. гривень, що на 18,6 млрд. грн. більше, ніж у минулому році.

Про це сказала голова комісії з проведення реорганізації ДПА у м. Києві Ірина НОСАЧОВА, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві.

До Державного бюджету країни столичні податківці зібрали 54,3 млрд. грн. надходжень.

З початку року столичний бюджет поповнився на 7 млрд. 89 млн. гривень податків та зборів, що контролює податкова Києва, де понад 70% міської казни склали 5 млрд. гривень податку на доходи фізичних осіб. До місцевого бюджету платниками сплачено на 775 млн. грн. більше порівняно з минулим роком.