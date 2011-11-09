Попов зустрівся із студентами

Київ. 9 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обговорив зі студентами питання щодо подальшого розвитку столиці і запропонував активно долучитись до розробки та реалізації проектів Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, зустріч О.ПОПОВА зі студентською молоддю відбулася у рамках обговорення Стратегії.

Голова КМДА наголосив, що із перспективою розвитку міста пов’язане майбутнє кожного киянина і тому дуже важливо, щоб молодь приймала активну участь у розробці та реалізації Стратегії розвитку міста та Генерального плану столиці.

Також О.ПОПОВ зазначив, що сьогодні місто створює банк ідей, і молодь має змогу стати активним учасником цього процесу. Зокрема, він запропонував студентам взяти участь у Молодіжному проектному офісі, ціль якого – об’єднати ініціативну молодь і залучити її до реалізації проектів, пов’язаних із розвитком Києва.

«Наша мета – дати можливість кожному реалізувати свій потенціал. Я переконаний, що вже найближчим часом міська адміністрація отримає від студентства ідеї та пропозиції, які згодом будуть втілені у життя», – сказав голова КМДА.