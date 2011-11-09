На вул. Драгомирова збираються створити сквер

11:19, 09 листопада 2011
Київ
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Київрада захищає землю від забудови

Київ. 9 листопада. УНІАН. Київрада готує рішення про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Драгомирова, 2а у Печерському районі столиці, яка опинилася під загрозою забудови.

Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис МОСКАЛЬ, інформує прес-служба «Республіки Київ».

За словами Д. МОСКАЛЯ, постійна комісія Київради з питань екологічної політики розглянула відповідний проект рішення і погодила його. Статус скверу передбачають надати земельній ділянці площею 0,77 га.

 «Ця ділянка є місцем відпочинку мешканців сусідніх будинків. На ній розташовані зелені насадження, за якими доглядають самі ж люди. Також на цій ділянці знаходиться дитячий майданчик. Переконаний, що ми повинні вберегти майданчик від забудовників, які вже накинули оком на зазначену ділянку», – наголосив Д. МОСКАЛЬ.

За йог оінформацією, поруч із дитячим майданчиком із порушенням норм чинного законодавства ведеться будівництво житлово-офісного комплексу. До того ж, за ініціативою забудовника, у судовому порядку було незаконно продовжено термін дії договору оренди та змінено цільове призначення земельної ділянки.

Д. МОСКАЛЬ зазначив, що зараз із цим фактом розбирається столична прокуратура.

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