На Троєщині відкрився сучасний дитсадочок

Київ. 9 листопада. УНІАН. Сьогодні у Деснянському районі, на вул. Лисківській, 20-А, відкрився новий дитячий садочок.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, це триповерхова споруда з басейном, сучасними ігровими майданчиками та зимовим садом.

Дитсадок готовий прийняти 150 маленьких мешканців району.

Участь у церемонії відкриття особисто взяв голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, як і раніше, залишається для нас пріоритетним. За останній рік ми відкрили у Києві 10 садочків, ще 9 – повернули у комунальну власність. Велику увагу ми також приділяємо рівню навчальних закладів, які будуються або ж реконструюються сьогодні у столиці – вони сучасні, комфортні і повністю оснащені усім необхідним», – зазначив голова КМДА.

Будівництво дитячого дошкільного закладу було розпочато у 2007 році, але внаслідок відсутності фінансування об’єкту протягом 2008-2009 років будівництво призупинилось. У 2010 році за ініціативи О.ПОПОВА будівельні роботи були відновлені.

Дошкільний заклад має приміщення для дитячих груп, спортивний, музичний та комп’ютерний зали, кабінети, медпункт, пральню, ігрові майданчики з павільйонами, фізкультурний майданчик з біговою доріжкою, майданчик для вивчення правил дорожнього руху, є плавальний басейн розмірами 10,74х5,12 м. У басейні використана прогресивна і найефективніша на сьогодні система зворотного водопостачання. Перевага такої системи полягає у поверненні води з переливного лотка в циркулюючий контур, який складається з компенсаційного резервуара, циркуляційного насоса, пісочної станції фільтрації, водонагрівача, автоматичної дозуючої станції фільтрації і знезаражувальної ультрафіолетової лампи з функцією автоматичного очищення. Усе це дозволило зробити сучасний і економічний в обслуговуванні плавальний басейн, який здатний забезпечити високий рівень очистки води, необхідну для дитячих басейнів.

Будівля дошкільного закладу обладнана новітніми інженерними системами вентиляції та кондиціонування повітря, теплопостачання, пожежної безпеки.