- Мене обурюють вуличні продуктові кіоски, де продають ковбаси, печиво, сири. В них ваги з одного боку закриті, вже навіть до електронних немає довіри. Чому тут немає контролю?

Начальник Головного управління з питань захисту прав споживачів Костянтин СОЛЯНИК:

- Проблема МАФів гостра, і столична міськдержадміністрація її розв`язує, адже в нас дуже багато незаконних кіосків. А те, як стоять ваги — неправильно, навіть більше, для сипкого товару мають бути контрольні ваги. До механічних вагів набагато більше довіри, адже на електронних можна швидше обдурити покупця.