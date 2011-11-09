Влада захищатиме капелу ім. Л. Ревуцького і «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГУ»

Київ. 9 листопада. УНІАН. Столична влада заявляє, що захищатиме хорову капелу імені Л. Ревуцького і дитяче видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» у конфлікті з ТОВ «Тригліф», що розгорнувся в приміщенні пам’ятки архітектури на вул. Басейна, 1/2.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначають в КМДА, 8 листопада, приблизно о 7.00 ранку, представники ТОВ «Тригліф», яке займає перший та антресольний поверхи будівлі на вул. Басейній, 1/2, самовільно розпочали демонтаж міжповерхового перекриття та фактично відселення орендарів зазначеної будівлі: Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л. Ревуцького та дитячого видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Представники КМДА та правоохоронних органів відразу прибули на місце події, завдяки чому вдалося зупинили руйнівні дії ТОВ «Тригліф».

«Київська міська державна адміністрація обурена захопленням приміщення. Тим більше, що будинок – пам’ятка архітектури. Ми підтримуємо і капелу, і видавництво”, - заявив заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО, який також приїхав на вул. Басейну, 1/2

Він нагадав, що балансоутримувач приміщення – КП «Київжитлоспецексплуатація» – ще в жовтні звернувся до Господарського суду щодо припинення ремонтних робіт та відновлення демонтованого міжповерхового перекриття. Засідання суду, за даними Л.НОВОХАТЬКО, призначене на 17 листопада.

“Капела імені Л. Ревуцького зазнала великих збитків, пошкоджено дорогий концертний рояль. Ми цю ситуацію так не залишимо. Це позиція голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА», – підкреслив заступник голови КМДА.

Як зазначає прес-служба столичної адміністрації, ТОВ «Тригліф» займає перший та антресольний поверхи будівлі за адресою: вул. Басейна, 1/2, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення та належить територіальній громаді Києва. 20 серпня 2011 року, зруйнувавши підлогу та перекриття між І та ІІ поверхом, працівники ТОВ «Тригліф» проникли до приміщень, які орендує хорова капела. Роботи розпочато самовільно, без узгоджень з відповідними службами міста, у тому числі з Головним управлінням охорони культурної спадщини, а також із балансоутримувачем – комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація».

22 серпня цього року керівник капели ім. Л.М.Ревуцького звернулася із заявами до Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві та Прокуратури Печерського району міста Києва, а КП «Київжитлоспецексплуатація» склало припис ТОВ «Тригліф» про термінове припинення проведення ремонтних робіт та відновлення до первинного стану демонтованого міжповерхового перекриття.

У жовтні КП «Київжитлоспецексплуатація» звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до ТОВ «Тригліф» щодо припинення ремонтних робіт та відновлення міжповерхового перекриття.