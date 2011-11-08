Таллінн поділиться з Києвом досвідом реформування ЖКГ

Київ. 8 листопада. УНІАН. Київ цікавить практичний досвід Таллінна у сфері реформування житлово-комунального господарства та програми з енергоефективності.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сьогодні сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ на зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Лаурі ЛЕПІКОМ.

Сторони обговорили перспективи подальшої плідної співпраці у різних галузях.

О.ПОПОВ зазначив, що столиця України зацікавлена у залученні іноземних інвестицій. Він висловив сподівання, що в майбутньому сторони матимусь все більше спільних проектів для реалізації.

У свою чергою Л.ЛЕПІК зауважив, що естонська сторона відкрита до співпраці і готова поділитися з київськими фахівцями власним позитивним досвідом у різних галузях міського господарства. Крім того, посол подякував О.ПОПОВУ за всебічну підтримку та допомогу дипломатичному корпусу Естонії, що перебуває в Україні, у вирішенні поточних проблем.

Голова КМДА запевнив поважного гостя, що керівництво столиці України докладе всіх зусиль для поглиблення традиційно дружніх зв`язків між двома державами та висловив готовність розглянути нові пропозиції щодо співробітництва.

В повідомленні зазначено, що на муніципальному рівні Київ розвиває українсько-естонські відносини шляхом співпраці з естонською столицею Таллінном. Відповідний меморандум було підписано у грудні 1994 року.