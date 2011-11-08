КМДА доручила оцінити збитки капели Ревуцького

Київ. 8 листопада. УНІАН. Київська міська державна адміністрації доручила відповідним службам оцінити збитки, завдані Муніципальній академічній чоловічій хоровій капелі ім. Л.М.Ревуцького та видавництву «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» внаслідок незаконного проникнення невідомих осіб до їхніх приміщень у центрі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив власник та директор видавництва Іван МАЛКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання, якими є підсумки наради в КМДА, зібраної у зв’язку незаконним проникненням невідомих осіб до приміщень хорової капели та видавництва, І.МАЛКОВИЧ сказав: «Дали розпорядження усім відповідним службам скласти акти, протоколи, оцінити завданні збитки, а також наказ припинити усі роботи».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" І.МАЛКОВИЧ заявив, що приміщення видавництва і хорової капели ім. Ревуцького за адресою вулиця Басейна, 1/2 намагається захопити приватна фірма.

За його словами, хорова капела, приміщення якої знаходиться поруч з приміщенням видавництва, ще 20 серпня цього року зазнала «кримінального проникнення від сусідів знизу».

Видавець повідомив, що тоді представники приватної фірми знизу прорізали отвір площею 3 метри на 1 метр у зал хорової капели. Він зазначив, що того ж дня до приміщення викликали міліцію, роботи були припинені, й фірмі винесли припис залатати отвір.

Однак сьогодні невідомі люди з приміщення цієї ж приватної фірми через той самий отвір потрапили до приміщення хорової капели, забарикадувались там з середини, і почали все руйнувати. За словами І.МАЛКОВИЧА, невідомі винесли з кімнати всі речі, зокрема й рояль. Він пояснив, що приміщення видавництва знаходиться на відстані три метрів через стіну від кімнати капели.

І.МАЛКОВИЧ вважає, що усі ці роботи ведуться з метою захопити приміщення капели і видавництва.