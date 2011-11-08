Благодійний Різдвяний Ярмарок

3 грудня 2011 року у виставковому центрі „КиївЕкспоПлаза” (вул. Салютна, 2-б) Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, Міжнародний жіночий клуб Києва запрошують прийняти участь у 19-му Благодійному Різдвяному Ярмарку.

Свою участь у заході підтвердили близько 50 посольств іноземних держав, очікується понад 20 тис. гостей.

Інформацію щодо участі у Ярмарку можна отримати за телефонами: 537-63-12; 067-245-74-53. Контактна особа від Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв - Тімонова Оксана Анатоліївна.

Інформацію щодо діяльності Міжнародного жіночого клубу Києва можна отримати на сайті www.iwck.org.