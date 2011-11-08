Благодійний Різдвяний Ярмарок
16:24, 08 листопада 2011Київ
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3 грудня 2011 року у виставковому центрі „КиївЕкспоПлаза” (вул. Салютна, 2-б) Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, Міжнародний жіночий клуб Києва запрошують прийняти участь у 19-му Благодійному Різдвяному Ярмарку.
Свою участь у заході підтвердили близько 50 посольств іноземних держав, очікується понад 20 тис. гостей.
Інформацію щодо участі у Ярмарку можна отримати за телефонами: 537-63-12; 067-245-74-53. Контактна особа від Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв - Тімонова Оксана Анатоліївна.
Інформацію щодо діяльності Міжнародного жіночого клубу Києва можна отримати на сайті www.iwck.org.
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