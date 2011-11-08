У Деснянському районі відзначать 20-у річницю Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України

У Деснянському районі відзначать 20-у річницю Всеукраїнського референдуму з питань проголошення незалежності України.

Як повідомляє прес-служба Деснянської РДА, мешканці району приєднаються до святкування в Україні у 2011 році 20-ї річниці Всеукраїнського референдуму з питань проголошення незалежності України. Ряд заходів буде організовано у бібліотеках району.

Протягом листопада – грудня пройдуть книжкові виставки “Перший етап українського державотворення” (22.11 – 09.12 у бібліотеці ім. С.Олійника), “Народ мій є, народ мій завжди буде...” (25.11 – 09.12 у бібліотеці ім. Ю.Гагаріна для дітей), тематичні розкладки літератури “Ластівка української незалежності” (27.11 – 04.12 у бібліотеці № 151), “На пульсі української незалежності” (29.11 – 13.12 у бібліотеці № 115 для дітей), інформаційна хвилинка “Сьогодні незалежність сонцем світить, дарує мудрість молодим серцям...” (01.12 у бібліотеці № 119 для дітей), бібліографічний огляд “Всеукраїнський референдум – визначальне рішення вітчизняного державотворення” (01.12 у ЦРБ№ 141), тематична виставка “Україна від незалежності до свободи” (01-15.12 у бібліотеці ім. В.Кучера), інформаційні години з вихованцями закладів культури (01.12 – дитячі музичні школі №№ 24, 3, Освітньо-культурний центр „Дивосвіт”, Центр естетичного виховання „Гармонія”, Будинок культури с. Троєщина).

Довідка. Всеукраїнський референдум 1991 року на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України відбувся 1 грудня. На референдум було винесено одне питання: “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?”. Текст Акту проголошення незалежності України був прийнятий Верховною Радою 24 серпня 1991 року. Громадяни України висловилися на підтримку незалежності України.