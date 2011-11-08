Вулицям А.Іванова та О.Анищенка повернуть історичні назви

Київ. 8 листопада. УНІАН. 10 листопада на сесії Київради буде розглянуто питання про перейменування вулиць міста, названих в 1940 році на честь керівників Січневого повстання 1918 року. Підготовленим проектом рішення пропонується вулицям Андрія Іванова та Олександра Анищенка повернути історичні назви – відповідно, провулок Бутишева та вул. Левандовська.

Про це повідомив член комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, інформує прес-служба депутата.

«Самої вулиці Січневого повстання вже давно не існує, її було перейменовано у вул. Івана Мазепи, а пізніше, частина цієї вулиці у вул. Лаврську. Таким чином, сама подія - Січневе повстання більшовиків проти української влади – вже зникла з мапи Києва. А «герої» тієї події досі увічнені. Тепер, справедливість буде відновлено», - сказав О. БРИГИНЕЦЬ.

За його даними, Провулок Бутишева - одна з давніх вулиць Печерська, іменована за прізвищем одного з домовласників - Бутишева з 1803 року. Левандо́вська вулиця з’явилась у 1869 року за прізвищем київського письменника і проповідника, вихованця Київської академії, протоієрея Софійського собору Іоана Леванди.