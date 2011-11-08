В Київраді пропонують відмінити будівництво на Гончара

Київ. 8 листопада. УНІАН. Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді пропонує депутатам відмінити рішення Київради, яким у 2003 році було виділено земельну ділянку на вул. О. Гончара, 17-23 в буферній зоні Софії Київської для будівництва висотного житлового будинку з підземним паркінгом.

Про це повідомляє прес-служба фракції з посиланням на голову політсили в Київраді Тетяну МЕЛІХОВУ.

«Процес відміни рішення Київради буде ефективним та швидким способом зупинити незаконне будівництво. Якщо заяви голови КМДА Олександра ПОПОВА, який виступає проти зазначеного будівництва і готовий боротись за інтереси громади у цій справі в суді, є не лише піаром, то провладна більшість Київради має підтримати ініційований нашою фракцією проект рішення, що означатиме підтвердження слів влади діями», - переконана Т. МЕЛІХОВА.

Депутат пояснила, що судовий процес може затягнутись на довгий час, за який забудовник матиме змогу звести будівлю остаточно, чим може зашкодити стародавньому храму Софії Київської.

«Рішення Київради не лише допоможе негайно припинити будівельні роботи, а й доведе киянам, що влада чує думку громадськості та ЮНЕСКО і хоче зберегти обличчя стародавнього Києва», - наголосила Т. МЕЛІХОВА.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада голова КМДА Олександр ПОПОВ підтвердив ЗМІ, що Київська міськдержадміністрація виступила в суді проти рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу за адресою вулиця Олеся Гончара, 17-23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська». Він зазначив, що влада столиці має намір відстояти свою позицію та не допустити продовження будівництва у буферній зоні Софії Київської, проти якого виступала не лише громадськість, але й ЮНЕСКО.