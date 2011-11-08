Київ планує використати у проектах кращі IT-технології

Київ. 8 листопада. УНІАН. Влада Києва поставила собі за мету залучати до участі у своїх проектах кращі у світі IT-технології.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ провів зустрічі з керівництвом компанії «Майкрософт» по зазначеному питанню.

За словами О.ПОПОВА, місто ініціювало розробку та впровадження низки проектів із застосування новітніх технологій і до участі в їх реалізації запрошено ряд провідних світових компаній.

Голова КМДА переконаний, що увага такої відомої компанії «Майкрософт» до проектів, які пропонує столиця, доводить, що Київ у своїй інвестиційній політиці крокує правильним шляхом.

О.ПОПОВ нагадав, що місто ініціювало низку високотехнологічних проектів: «Насамперед, ми маємо на увазі проект «Електронний уряд». Про його значення для міста говорить лише той факт, що «Електронний уряд» є основою однієї з восьми стратегічних ініціатив Стратегії розвитку Києва до 2025 року».

Також Київ планує створити «Віртуальне місто» – потужний туристичний портал, своєрідну візитівку та одночасно путівник столицею, енциклопедію міста, яка повинна задовольнити інформаційні потреби гостей столиці і киян.

«Місто приділяє велику увагу названим проектам, тому дуже уважно будуть обиратися партнери, які допоможуть Києву реалізувати задуми. Ми відкрили двері для передових західних технологій. Переконаний, що в ці двері увійдуть кращі. Столиця чекає на нових партнерів», – зазначив О.ПОПОВ.