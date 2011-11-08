КМДА ініцієювало звільнення 5 начальників жеків

Київ. 8 листопада. УНІАН. За результатами проведеного осіннього місячника з благоустрою Київська міськдержадміністрація рекомендує владі районів провести кадрові зміни.

Про це йшлося сьогодні на засіданні Колегії КМДА, присвяченій підсумкам місячника з благоустрою, що тривав у столиці з 26 вересня по 28 жовтня.

Як повідомив під час доповіді перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, за результатами роботи і проведених перевірок пропонується звільнити з займаних посад п’ятьох начальників ЖЕКів та двох начальників управлінь. Також ініційовано депреміювати за попередній місяць голів адміністрацій і їх заступників, начальників управлінь з благоустрою, які показали найгірші показники.

В інтерв’ю журналістам О.МАЗУРЧАК зазначив, що хоча й виконано великий обсяг робіт в районах, однак “окремі недоліки залишаються”.

“Дано ще 10 днів на ліквідацію виявлених в ході проходження місячника недоліків. В разі їх не ліквідації будуть вже покарані люди. Якщо ми зараз запропонували звільнити 5 начальників ЖЕКів, двох директорів районних управлінь зелених насаджень і депреміювати тих, у кого найгірші показники, то якщо за 10 днів не будуть виправлені ці недоліки, то це вже буде стосуватися заступників голів райадміністрацій і самих голів адміністрацій”, - наголосив О.МАЗУРЧАК .

За його словами, це не просто погрози, а за цим стоять конкретні дії міської влади, які мають на меті підвищити рівень відповідальності як районних так і міських чиновників.

“Тільки за цей рік ми звільнили десь до 12 чоловік, серед яких і начальники ЖЕКів. Ми постійно звільняємо, постійно йде ротація, зокрема і керівників управлінь, починаючи від того моменту, коли я прийшов на роботу в КМДА. Тоді зразу звільнив начальника управління по благоустрою, директора КП “Благоустрій”...”, - заявив перший заступник голови КМДА.

Він запевнив, що постійна триває робота і постійно люди несуть відповідальність.

“І це нормально впливає. Всі ви бачите, що зміни йдуть, але просто не тими темпами, якими ми б хотіли...”, - переконує О.МАЗУРЧАК.

Як інформували на Колегії, за результатами проведеного місячника благоустрою перше місце посів Печерський район, друге розділили Оболонський та Шевчеківський, третє – Солом’янський, четверте - Деснянський, п’яте – Голосіївський і Подільський, шосте –Святошинський і Дніпровський, сьоме - Дарницький.