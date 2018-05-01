Де вигідніше відкрити депозит?..

За останні тижні у кількох найбільших банках спостерігається підвищення процентних ставок по депозитах для фізичних осіб. Правда, значним його назвати поки не можна, позитивна динаміка порівняно з попереднім місяцем складає близько 0,5-1 процентного пункту. Найімовірніше, цей процес пояснюється бажанням банків поліпшити показник ліквідності і активніше розширювати лінійку споживчих кредитів після традиційного літнього затишшя. Прибутковість депозитів у євро і доларах від початку поточного місяця також слабко виражена, оскільки ринок активних операцій в іноземній валюті незначний.

За оцінкою банків, які входять у тридцятку лідерів з об`ємів активів, найбільш вигідні ставки по вкладах з виплатою відсотків у кінці терміну розміщення складають 14,6-15,5% за умови розміщення на рік, до 14,5% річних - за розміщення на півроку, до 13% - на три місяці і до 9,5% річних - на один місяць.

Короткострокові депозити досить затребувані з боку населення, хоча прибутковість у них нижча. Мінімальні ставки складають до 11% на рік, 10,75% - на півроку, 10,25% - на три місяці і 5% - на один місяць. Стандартний термін розміщення депозитів банки пропонують на період від 3 до 12 місяців.

У вкладах з можливістю отримувати відсотки щомісячно також означилася незначна тенденція до збільшення. Так максимальні пропозиції найбільших кредитно-фінансових установ складають до 15% річних за умови розміщення коштів на 12 місяців, до 14% - на півроку і до 12,50% - на три місяці. Найменші процентні ставки по ринку складають 10,50% за розміщення на рік, 7,50% - на півроку і 5,50% - на три місяці.

Окрім базових ставок по депозитах ряд банків згоден надавати постійним клієнтам додаткові бонуси, якщо виконати умови акції. Як правило, бонуси по різних акційних пропозиціях не підсумовуються. Якщо у клієнта відкритий пенсійний рахунок і депозит в одному банку, він може розраховувати на збільшення до 1% до депозитної ставки. У декількох банках бонус може залежати від суми вкладу, додаючи від 0,25% до 1% до відсотка вкладу. У банків, які активно кредитують споживчі програми, популярні бонуси за залучення нових вкладників.

"Ми розробляємо і удосконалюємо наші депозитні програми з урахуванням змін запитів і рівня прибутків усіх груп клієнтів банку - зазначає директор департаменту роздрібного бізнесу Надра банку Валентина Брожик. - Наприклад, в умовах чинних депозитів ми пропонуємо для пенсіонерів додаткове збільшення відсотка вкладу в розмірі від 0,1% до 0,3%. Крім того, ми надаємо нашим клієнтам бонуси залежно від суми вкладу. У новому Пакеті послуг "Сімейний" бонуси по депозитах підсумовуються незалежно від виду вкладу".

Ставки в іноземній валюті за останній місяць показали невелике зменшення - у межах 0,5%. За умови розміщення на депозиті доларів з виплатою відсотків у кінці терміну процентний дохід складе від 2 до 5% річних за умови розміщення на один місяць, від 3% до 7,5% - на три місяці. Оформивши депозит на півроку, можна розраховувати на ставку від 3,5% до 8%, на рік - від 4% до 9%.

По доларових вкладах зі щомісячною виплатою відсотків банки пропонують від 2% до 7% річних при розміщенні на три місяці, на півроку - від 3% до 7,5%, на рік - від 4% до 8,5%.

Усього на декілька пунктів у меншу сторону відрізняються ставки по депозитах в євро. При виплаті відсотків у кінці терміну дії вкладу і розміщенні на один місяць вони залишать від 0,5% до 3,25% річних. Розмістивши на три місяці, можна розраховувати на відсотки від 1% до 5,75%, на шість - від 1,75% до 6,5%, на дванадцять місяців - від 2,5% до 7,5%.

Відкриваючи вклад зі щомісячною виплатою відсотків на три місяці, можна орієнтуватися на рівень від 2% до 5,75% річних, на шість місяців - від 2,5% до 6,75%, на рік-півтора року - від 3% до 7,75% річних.

По валютних вкладах банки також пропонують своїм клієнтам додаткові бонуси за залучення нових клієнтів, які можуть доходити до +0,25%.

За даними Національного банку України, на кінець вересня у трійку банків-лідерів за залученням коштів фізичних осіб увійшли "Приватбанк", "Ощадбанк" і "Райффайзен банк Аваль".

Лідер з залучення коштів населення "Приватбанк" на сьогодні має понад 10 депозитних пропозицій. Наприклад, депозитний продукт банку вклад "Зручний" дозволяє отримувати щомісячно на пластикову карту однакову суму процентного доходу. Вклад може бути оформлений на 6 або 12 місяців, при цьому мінімальна сума вкладу складає 2 тис. грн. Сума вкладу завжди кратна 1000 грн. По вкладу відсутня можливість поповнення. Ставка по вкладу "Зручний" - 14%.

У банку також є ряд спеціальних пропозицій. Так, за оформлення вкладу "Комбі" на ім`я клієнта оформляється міжнародна платіжна карта, на яку щомісячно нараховується відсоток по депозиту. Також клієнт банку, оформивши цей вклад, може скористатися кредитним лімітом, який може досягати 65% суми вкладу. При цьому клієнт може зменшити величину кредитного ліміту або ж взагалі відмовитися від його використання. Вклад "Комбі" оформляється на 3, 6 або 12 місяців, без можливості поповнення при мінімальній сумі вкладу 1 тис. грн. Ставка по вкладу складає 11%, 12,75% і 13,5%, за умови оформлення на 3, 6 і 12 місяців відповідно.

Найвищі ставки "ПриватБанк" пропонує по вкладу "Стандарт". Депозитна ставка по цьому продукту в гривні може скласти 16,5% за умови оформлення вкладу на 5 років, дохід від вкладу на 1 рік дещо скромніший - 14%. Ставка по депозиту "Стандарт", оформленому в доларах, на 1 рік складе 8%, у євро - 7%. Мінімальний розмір вкладу складає 1 тис. грн. для вкладу в національній валюті і 200 доларів або євро для депозиту в іноземній валюті.

Є також у банку і депозити VIP -класу для власників елітних карт Platinum, Signia, Infinite. Продукт "Депозит VIP" передбачає мінімальну суму вкладу за умови оформлення на рік - 250 тис. грн. або 50 тис. доларів, євро, швейцарських франків. Ставка за таким депозитом складе 14,5% річних у гривні, 8,5%, 7,5% і 4,5% по вкладах в доларах, євро і швейцарських франках відповідно.

Державний "Ощадбанк" на сьогодні пропонує 6 видів депозитів, основною відмінністю яких від продуктів "Приватбанку" є нижча мінімальна сума вкладу, а також можливість поповнення. До прикладу, вклад "Накопичувальний" надає можливість клієнтові банку визначати порядок виплати відсотків: щомісячно, щокварталу, щорічно або під час повернення вкладу. Мінімальна сума вкладу складає 500 грн. у національній валюті і 100 доларів або євро в інвалюті. Ставка по гривневому вкладу за умов оформлення депозиту на 12 місяців складає 12,5%, по вкладах у доларах і євро - 6,5% і 3,75%, відповідно. При оформленні депозиту на 24 або 36 місяців ставки, залежно від валюти вкладу, складуть 13%, 7% і 4,25%.

Також варто звернути увагу на продукт банку вклад "Новий відсоток", що передбачає щоквартальне збільшення процентної ставки залежно від фактичного терміну вкладу. При оформленні цього депозиту на 10-12 місяців процентна ставка складе 18% річних у гривні, 8,5% і 7,25% у доларах і євро відповідно. Якщо ж термін вкладу складає 13-15 місяців, то прибутковість такого депозиту - 20% річних у нацвалюті і 10,5%, 8,25% у доларах і євро. Мінімальна сума вкладу, як і для депозиту "Накопичувальний", складає 500 грн. для вкладу в національній валюті і 100 доларів або євро в інвалюті. Виплата відсотків проводиться щокварталу.

"Райффайзен Банк Аваль" має чотири основні депозитні пропозиції: вклади "Класичний", "Ощадний", "Бонус" і вклад до запитання "Універсальний".

Найбільший дохід зі вказаних вище депозитних пропозицій можна отримати по вкладу "Класичний", при цьому ставка по депозиту залежить від суми вкладу. За умови оформлення депозиту в національній валюті на суму до 100 тис. грн. терміном на 3, 6 і 12 місяців +1 день, ставка по депозиту складе 12,75%, 13% і 13,5% відповідно. При цьому, якщо сума вкладу складає 100 тис. грн. і більше, то ставки збільшаться до 13%, 13,25% і 13,75%.

Що стосується вкладу в доларах, то тут також усе залежить від суми вкладу. При оформленні депозиту на суму до 5 тис. дол. на 12 місяців + 1 день ставка складе 3,4% річних, на суму 10 000 - 19 999 дол. ставка - 4%, при вкладі 50 тис. доларів і більше - 4,4%.

Така ж ситуація з депозитами у євро: при сумі вкладу до 4 тис. євро на 12 місяців + 1 день ставка складе 1,3%, при вкладі 8 000-15 999 євро - 1,9%, вклад 40 тис. євро і більше - 2,25%.

При цьому у банку існують спеціальні депозитні пропозиції для власників пакетів послуг банку "Преміальний", "Оптимальний", "Оптимальний легкий", "Пенсійний Оптимальний" і "Пенсійний Легкий", які дають можливість отримати вищі депозитні ставки, зокрема, по вкладах "Ощадний" і "Універсальний".

З урахуванням тривалого зниження ліквідності можна прогнозувати підвищення ставок по депозитах. Проте, темп росту ставок для кожного конкретного банку залежатиме від політики фінустанови, а також від можливості залучити необхідні ресурси з альтернативних депозитному ринку джерел.

Савва Алєксєєв