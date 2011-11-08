В КМДА збирається нарада по приміщенню на Басейній

Київ. 8 листопада. УНІАН. Міська влада обіцяє розглянути конфлікт навколо приміщення видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. М. Ревуцького у центрі Києва.

Про це кореспондента УНІАН повідомила головний бухгалтер капели імені Ревуцького Ірина ТРОХИМЕЦЬ.

«НОВОХАТЬКО (заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО – УНІАН) через півгодини збирає у себе нараду і будуть вирішувати, що робити з цим товариством «Трігліф», що робити з нами», - сказала вона.

І.ТРОХИМЕЦЬ додала, що фірма «Трігліф» є власником приміщення, що знаходиться поверхом нижче приміщень видавництва та хорової капели у будинку за адресою вулиця Басейна, 1/2.

Відповідаючи на запитання, якою є реакція на конфлікт власників будівлі, міської влади, вона зазначила, що, за їхніми словами, якщо є якісь пошкодження, то приміщення треба відновлювати.

Однак, зауважила І.ТРОХИМЕЦЬ, комунальна служба, яка має цим зайнятись, не має необхідних коштів.

Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" і капела ім.. Ревуцького заявляють про спроби приватної фірми захопити їхнє приміщення

Як повідомляв УНІАН, сьогодні власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван МАЛКОВИЧ заявив, що приміщення видавництва і хорової капели ім. Ревуцького намагається захопити приватна фірма.

За його словами, хорова капела, приміщення якої знаходиться поруч з приміщенням видавництва, ще 20 серпня цього року зазнала «кримінального проникнення від сусідів знизу».

Видавець повідомив, що тоді представники приватної фірми знизу прорізали отвір площею 3 метри на 1 метр у зал хорової капели. Він зазначив, що того ж дня до приміщення викликали міліцію, роботи були припинені, й фірмі винесли припис залатати отвір.

Однак сьогодні невідомі люди з приміщення цієї ж приватної фірми через той самий отвір потрапили до приміщення хорової капели, забарикадувались там з середини, і почали все руйнувати. За словами І.МАЛКОВИЧА, невідомі винесли з кімнати всі речі, зокрема й рояль. Він пояснив, що приміщення видавництва знаходиться на відстані три метрів через стіну від кімнати капели.

І.МАЛКОВИЧ вважає, що усі ці роботи ведуться з метою захопити приміщення капели і видавництва.