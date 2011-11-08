На заходи з благоустрою райони спрямували 276 тис. грн.

Київ. 8 листопада. УНІАН. Райдержадміністраціями столиці у ході осіннього місячника з благоустрою було залучено більш як 276 млн. грн., що на 33 % більше аналогічного періоду 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час розширеного засідання Колегії КМДА начальник головного управління контролю за благоустроєм Сергій САДОВИЙ.

Найбільший фінансовий вклад у розвиток благоустрою внесли Печерський (понад 50 млн. грн..), Солом’янський (понад 40 млн. грн.) та Шевченківський (понад 38 млн. грн.) райони. У свою чергу КК «Київавтодор» освоїв кошти в сумі близько 20 млн. грн., «Київзеленбуд» - майже 14 млн. грн. і КП «Київпастранс» - 4,5 млн. грн.

Як зазначив С.САДОВИЙ, всі завдання, передбачені для реалізації в період місячника благоустрою, всіма районними держадміністраціями та міськими комунальними службами виконані. Це, за його словами, дало змогу забезпечити завершення робіт із підготовки територій та об`єктів міської інфраструктури до осінньо-зимової експлуатації, покращити умови життєзабезпечення населення міста.

Начальник профільного управління поінформував, що міська комісія з перевірки виконання заходів з благоустрою провела шість засідань, п’ять з яких – виїзних, під час яких обстежила території всіх районів та напрацювала протокольні доручення, з яких 65% виконані, інші - в стадії виконання або мають постійний термін виконання.

Під час місячника, зокрема, покращена ситуація щодо санітарної очистки міста. За період об’їздів виявлено та ліквідовано 509 несанкціонованих сміттєзвалищ. Крім того, було відновлено 459 тис. кв. м. доріг, 99 тис. кв. м. внутрішньоквартальних проїздів, відремонтовано 876 дитячих та 205 спортивних майданчиків тощо.

Як повідомляв УНІАН, на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.09.2011 № 1604 "Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2011 році" в період з 26 вересня по 28 жовтня 2011 р. проведений осінній місячник з благоустрою.