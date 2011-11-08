"Шулявський" секонд-хенд закриватимуть цивілізовано

Київ. 8 листопада. УНІАН. Столична влада обіцяє вирішити питання з закриттям секонд-хенду біля станції метро “Шулявська” цивілізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні голова Солом`янської районної у м. Києві державної адміністрації Іван СИДОРОВ.

“Силові методи - це не правильно. Повинна бути домовленість між владою і людьми, які там працюють. І ті люди повинні розуміти, що під мостом, таке скупчення людей - це неправильно і з точки зору безпеки людей, які там працюють, і які туди приходять за придбанням товару”, - сказав І.СИДОРОВ.

Він зазначив, що практика існування таких ринків існує, але знаходитись така торгівля має не в таких місцях, про яке зараз йдеться. Керівник райадміністрації нагадав про пожежі, які відбулися під Шулявським шляхопроводом, про нині встановлені підкріплення мосту, по якому зараз проходять тисячі машин за добу.

На переконання І.СИДОРОВА, вирішення питання взагалі затягнулось.

“Це зручно з точки зору покупців, що поряд з метро, але небезпечно і не цивілізовано...”, - наголосив І.СИДОРОВ.

Він звернув увагу, що розмови навколо знесення цього ринку тривають давно.

“Не один раз були наміри такі. І людям, які там працюють, пропонувались Головним управлінням з питань ринків інші робочі місця. Але у них немає бажання переходити”, - прокоментував голова району.

За словами І.СИДОРОВА, сьогодні в столиці функціонує чимало ринків і практично на багатьох з них торговцям секонд-хендом пропонувались робочі місця.

“Безумовно, що це питання треба вирішувати якомога скоріше, на мою думку. Йде розробка проекту, треба здійснювати реконструкцію Шулявського шляхопроводу, треба розвороти там робити для транспорту... Рішення (щодо закриття ринку – УНІАН) є і його безумовно треба реалізовувати”, - додав І.СИДОРОВ.

Він сказав, що конкретної дати знесення наметів секонд-хенду немає.

“Вона мені не відома”, - водночас уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня ц.р. КМДА поінформувала, що ринок секонд-хенду біля станції метро “Шулявська” у Києві закриють.

Одночасно столична влада пообіцяла вирішити питання з працевлаштуванням торговців.

В Солом’янській райдержадміністрації зазначили, що ринок на Шулявці вже понад рік функціонує без відповідних дозволів. Договір на оренду земельної ділянки приватним підприємством «Азнавур» закінчився ще у березні 2010 року. Крім того, МАФи, встановлені на торговельному майданчику, працюють без необхідної дозвільної документації. Керівництво Солом’янської райдержадміністрації направило представникам ринку «Азнавур», а це близько 350 торговців, пропозиції щодо їх працевлаштування в інших закладах торгівлі Києва.