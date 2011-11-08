Попов запропонував депутатам опікуватися Києвом

Київ, 8 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запропонував народним депутатам-киянам взяти райони столиці під "особисту опіку".

Про це повідомляє Інтернет-видання "Київ. Коментарі" із посиланням на прес-службу КМДА.

"Народні депутати-кияни, небайдужі до міста, роблять дуже серйозну допомогу муніципальній владі у вирішенні актуальних проблем столиці. Якби кожен з них взяв під опіку той чи інший район Києва, міська адміністрація була б тільки вдячна", - сказав О.ПОПОВ.

На його думку, одним з таких парламентаріїв міг би стати народний депутат від НУ-НС Валерій БОРИСОВ. "Ви, як людина, що довгий час пропрацювала у міській адміністрації Києва, що добре вивчила проблеми міста, впевнена, знаєте, як можна їх вирішити. Думаю, кияни будуть вдячні, якщо ви візьмете під свою особисту опіку один з житлових масивів столиці. Наприклад, Троєщину", - додав голова КМДА.

Довідка УНІАН. Валерій БОРИСОВ — з 2002 по 2006 рік працював заступником голови КМДА - начальником Головного управління економіки та розвитку Києва, 1-м заступником голови КМДА - начальником Головного управління економіки та інвестицій. У ці ж роки був депутатом Київської міської ради. З 2006 року В.БОРИСОВ - народний депутат України від НУ-НС, заступник голови Бюджетного комітету Верховної Ради України.