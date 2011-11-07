У Києві триває операція "Небезпечний великоваговий вантаж"

Київ, 7 листопада. УНІАН. Державтоінспекція міста Києві з 1 листопада до 2 грудня проводить операцію "Небезпечний, великоваговий вантаж".

Про це УНІАН повідомили у відділі ДАІ Печерського району.

Під час проведення заходів, здійснюються перевірки суб’єктів перевезення небезпечних, великовагових та великогабаритних вантажів з метою недопущення виїзду автотранспортних засобів з технічними несправностями на вулично-дорожню мережу міста Києва.

Крім того, під час несення служби підрозділами ДПС будуть проводитись перевірки наявності необхідних дозвільних документів на перевезення зазначених вантажів транспортними засобами.