У Києві триває операція "Небезпечний великоваговий вантаж"
18:14, 07 листопада 2011Київ
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ДАІ повідомляє
Київ, 7 листопада. УНІАН. Державтоінспекція міста Києві з 1 листопада до 2 грудня проводить операцію "Небезпечний, великоваговий вантаж".
Про це УНІАН повідомили у відділі ДАІ Печерського району.
Під час проведення заходів, здійснюються перевірки суб’єктів перевезення небезпечних, великовагових та великогабаритних вантажів з метою недопущення виїзду автотранспортних засобів з технічними несправностями на вулично-дорожню мережу міста Києва.
Крім того, під час несення служби підрозділами ДПС будуть проводитись перевірки наявності необхідних дозвільних документів на перевезення зазначених вантажів транспортними засобами.
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