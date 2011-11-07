В Дніпровському районі констатують зменшення заборгованості із виплати зарплат

Київ, 7 листопада. УНІАН. Заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з питань освіти, охорони здоров’я та соціальних питань Ольга ДЕЙНЕГА заявляє, що в районі заборгованість із виплати заробітної палти зменшилась на 80,6%, а на економічно активних підприємствах – на 88,6% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації із посланням на О.ДЕЙНЕГУ.

"Інша проблема – низький рівень заробітної плати працюючих в районі дніпровчан. Зрозуміло, що у більшості таких випадків виплати проводяться не офіційно, або, як кажуть, "у конвертах". Багато хто не розуміє наслідків виплати й отримання такої "зарплати". Вважаю за потрібне попередити працівників цих підприємств, що такі дії, крім кримінальної відповідальності, тягнуть за собою зменшення страхового стажу працюючих", - сказала О.ДЕЙНЕГА.

Представник держадміністрації не радить керівникам підприємств брати на себе моральну відповідальність за поповнення лав жебраків. "Кожен місяць несвоєчасно виплаченої заробітної плати не враховується у страховий стаж, кожна виплата у конверті, як "одномиттєва вигода" потім негативно впливатиме на рівень пенсії. Про це потрібно знати та пам’ятати кожному", - підкреслила вона.

За її словами, в районі серед підприємств з низьким рівнем заробітної плати - ТОВ «Глорія М», ТОВ СП «Піта-хліб», ТОВ «Горицвіт», ТОВ «РПФ «Азбука», ТОВ «Ліра», ТОВ «Домкрат», ТОВ «Укрсмартінжиніринг», ТОВ «Фірма «Промінко».

"Для вирішення цієї проблеми в районі створено робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, перше засідання якої відбулось спільно із засіданням районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Хотіла б звернутися до керівників і висловити сподівання, що вони дослухаються до вирішення цих проблем", - підкреслила О.ДЕЙНЕГА.

Заступник голови Дніпровської РДА також розраховує на відповідну реакцію з боку трудових колективів і профспілок. "Сподіваємось на підтримку правоохоронних органів, податкової інспекції. Адже лише спільними зусиллями зможемо вирішити ці проблеми", - наголосила вона.