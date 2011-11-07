В київському метро - капремонт ескалаторів

Київ, 7 листопада. УНІАН. Сьогодні на станції Київського метрополітену "Дружба народів" Сирецько-Печерської лінії розпочався капітальний ремонт ескалатора №2.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП "Київський метрополітен", ремонт на цій станції триватиме до 11 січня 2012 року.

Окрім цього, завтра, 8 листопада, розпочнеться модернізація ескалатора №3 верхнього нахилу станції "Хрещатик"-ІІ Святошинсько-Броварської лінії. Модернізація триватиме до 23 листопада поточного року.

Також триває капітальний ремонт ескалатора №4 верхнього нахилу станції "Печерська" Сирецько-Печерської лінії. Термін закінчення ремонту – 16 листопада 2011року.