«Київенерго» проводить «місячник відкритих дверей»

Київ. 7 листопада. УНІАН. З 1 листопада в рамках «місячника відкритих дверей» на ПАТ «Київенерго» кияни мають змогу відвідати об’єкти енергетичного комплексу столиці – ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія», а також музей компанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Київенерго”, усі бажаючі зможуть отримати достовірну інформацію про роботу галузі з першоджерела.

Генеральний директор «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ зауважив, що у складі столичного енергокомплексу, який експлуатує комапнія, знаходяться складні технологічні об’єкти, про функціонування яких кияни знають суто теоретично і часто із не надто достовірних джерел. “Певна річ, що будь-яка інформація стратегічного значення, до якої відносяться ТЕЦ і сміттєспалювальний завод, викликає суспільний інтерес, а інколи й народження міфів, які розвіються лише, коли побачиш їхню роботу на власні очі», – переконаний він.

Найпершими скористалися «відкритими дверима» навчальні заклади – школи, ліцеї та гімназії. Учнів ознайомили з тим, як виробляється теплова та електрична енергія, яке обладнання використовується на ТЕЦ, як побутові відходи перетворюються на енергію, чи безпечно це з точки зору екології тощо.

Загалом протягом листопада енергооб’єкти столиці відвідають понад 600 школярів.

Усі охочі можуть потрапити на серію екскурсій, котрі проводитимуться у грудні, адже через велику кількість бажаючих компанія продовжила «місячник відкритих дверей». Для цього потрібно заздалегідь записатися для формування організованої групи. Контакти для запису на екскурсії та умови відвідування стратегічних об’єктів енергокомплексу будуть розміщені на офіційному Інтернет-сайті ПАТ «Київенерго».