У Києві, в день 68-й річниці визволення української столиці від німецьких військ, відбувся VIII Міжнародний військово-історичний фестиваль "Даєш Київ! Рік 1943".

У рамках фестивалю військово-історичні клуби з України, Росії, Білорусі, Болгарії, Естонії, Литви, Ізраїлю реконструювали епізоди битв за визволення Києва у 1943 році з використанням бойової техніки, зброї та автентичної військової форми часів Другої світової війни.

Німецька сторона цього року була у меншості — 515 з 860 учасників фестивалю виявили бажання виступати у реконструкції боїв на радянській стороні. Переважно це були представники військово-історичних клубів з Москви, Калуги, Ростову, Мінську, Гомеля, Таллінна, а також з Ізраїлю та Болгарії.

Але якщо до радянських солдатів та офіцерів не було якихось особливих вимог, то від німецьких військових організатори фестивалю вимагали "строго відповідати встановленим на реконструйований період правилам носіння форми одягу та зовнішнього вигляду", включаючи навіть зачіску.

"Класична армійська стрижка "напівбокс": з боків і ззаду дуже коротка, практично "під нуль", зверху волосся більше, прямий або косий проділ, чубчик - іноді досить великий. У будь-якому випадку стрижка повинна бути короткою - вуха відкриті, віскі короткі і прямі. Колір волосся повинен бути природний, однотонний, без мелірування або фарбування", - йдеться у наказі командира клубу "Червона зірка", який виступав одним із організаторів фестивалю.

Організатори також нагадували учасникам фестивалю, що "німецькі учасники" мають бути чисто виголеними, оскільки в німецьких статутах борода була неприпустимою. По можливості рекомендувалося також мати німецькі наручні або кишенькові годинники 30 - 40-х років.

У комплект особистих речей німецьких солдатів входили столові прилади, особистий жетон, солдатська книжка та індивідуальний перев`язувальний пакет. Учасникам реконструкції бойових дій також заборонялося мати з собою продукти у відверто сучасній упаковці: пакети з соком, пластикові пляшки тощо.

Битва починається... Червона ракета злітає в небо. З одного боку - радянський танк Т-34, з іншого - збитий німецький літак "Мессершмітт". Проїжджає колона мотоциклістів і цвях програми - фашистський танк "Тигр". Через деякий час на горизонті з`являються радянські винищувачі, а за ними — німецькі літаки, один з яких через хвилину падає... У глядачів захоплює подих...

У бій вступає піхота. На полі багато загиблих та поранених... Ще одна атака радянських військ і противник — переможений!

Фестиваль організовано МГО "Червона зірка" та ДП "Національна студія художніх фільмів імені Олександра Довженка" за підтримки Київської міської державної адміністрації, Міністерства оборони України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Внутрішніх військ МВС України, Міністерства культури України.



Петро Залужний,

Фото УНІАН