Попов: маємо зберегти усі куточки Києва

Київ. 7 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ переконаний, що мыська влада має поставити собы за мету збереження усіх куточків Києва, де залишився “стародавній дух”.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це зазначив О.ПОПОВ під час інспекційного огляду робіт на вулиці Червоноармійській.

Щодо робіт з ремонту і реконструкції вулиць в столиці він підкреслив, що це має бути виконано якісні і таке завдання стоїть перед ремонтниками. При цьому голвоа КМДА підкреслив, що швидкість проведення робіт у жодному разі не повинна впливати на їхню якість.

«Ми працюємо для киян, для нашого міста, і ні чим не можна виправдати неякісно виконані роботи. Кожен об’єкт, кожен квадратний метр повинен ремонтуватися з розумінням, що він слугуватиме десятиріччя», – сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що під час ремонту вул. Червоноармійської виконано великий обсяг робіт: замінено дорожнє покриття, відреставровано бруківку, яка є візитівкою не лише однієї із центральних вулиць, а й усього Києва. Окрім того, відновлено покриття прилеглих до Червоноармійської вулиць.

«Моя принципова позиція – ми маємо зберегти усі куточки Києва, де залишився стародавній дух. Вони – справжня окраса нашого міста», – наголосив О.ПОПОВ.

Він нагадав, що до старту чемпіонату Євро 2012 будуть завершені роботи з реставрації фасадів будинків на вул. Червоноармійській.