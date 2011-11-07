Головним суперником Попова на виборах мера буде Кличко

Київ. 7 листопада. УНІАН. Соціологи вважають, що головним суперником чинного голови КМДА Олександра ПОПОВА на вибрах мера Києва, які мають відбудуться наступного року, буде голова фракції УДАР (Український демократичний альянс за реформи) в Київраді Віталій КЛИЧКО.

Як пише газета «Экономические известия» (№195 від 7 листопада), такі прогнози дає Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

За його даними, на наступних виборах у столиці нинішній мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вже не зможе скласти конкуренцію О.ПОПОВУ. За останні три роки його рейтинг суттєво знизився. Якщо на виборах 2008 року за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували 38% киян, то наступного року його кандидатуру готові будуть підтримати лише 1,1% городян.

Водночас, за даними КМІС, за В.КЛИЧКА готові будуть віддати голоси 26,2% опитаних киян, і це на 5% більше, ніж за О.ПОПОВА.

Як відомо, В.КЛИЧКО вже заявив, що «балотуватиметься в мери Києва, а партія УДАР піде на вибори у Верховну Раду».

На думку політологів, у перегонах за крісло київського мера у В.КЛИЧКА сильні позиції. «Якщо Віталій КЛИЧКО буде єдиним кандидатом від опозиції, і її електорат не буде роздроблений, то здобути перемогу на виборах Олександру ПОПОВУ буде вкрай складно. Для цього знадобиться надефективна і дуже точна виборча стратегія», - сказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

За словами політолога, проти О.ПОПОВА працюватиме його ідентифікація з Партією регіонів, чий рейтинг останнім часом падає.

Утім, на думку В.ФЕСЕНКА, у О.ПОПОВА з`явиться шанс на перемогу, якщо, наприклад, за пост мера Києва вирішить позмагатися народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Наталія КОРОЛЕВСЬКА, яка перетягне на себе частину опозиційного електорату В.КЛИЧКА.

Серед можливих кандидатів на посаду міського голови називають також народних депутатів від НУ-НС Миколи КАТЕРИНЧУКА (лідер Європейської партії) і Анатолія ГРИЦЕНКА (очолює партію «Громадянська позиція»).

Газета також пише, що термін повноважень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО минає восени 2012 року. У зв`язку з цим, вважає заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, вибори мера Києва повинні відбутися в жовтні 2012 року.

Крапки над «i» у визначенні дати виборів київського градоначальника розставить парламент. «Верховна Рада в межах своїх повноважень повинна прийняти відповідну постанову і визначити дату виборів», - пояснив А.МАГЕРА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня в ефірі телеканалу ТВі О.ПОПОВ повідомив, що має намір взяти участь у виборах мера столиці.

Відповідаючи на питання, як він – чужий для киян «регіонал» - сподівається здобути перемогу на наступних виборах, голова КМДА сказав: "Перш за все – це та політика, яку ми проводимо. Політика розвитку Києва. Я думаю, за рік ми підтвердили, що ми це можемо робити, бо ми стабілізували фінансово-економічну ситуацію, вирішуємо проблеми інфраструктури". О.ПОПОВ додав, що відчуває підтримку столичних жителів.