Представники "Свободи" та комуністи побилися

Київ. 7 листопада. УНІАН. На Хрещатику сталася бійка між представниками "Свободи" та комуністами.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як міліція не допустила представників «Свободи» з боку тротуару до колони комуністів, декілька «свободівців» вибігли на проїжджу частину з іншого боку, і перешкодили руху колони.

Вони зчинили бійку з прихильниками КПУ, які йшли в перших рядах, також в комуністичну колону полетіли різні предмети.

На деякий час комуністи зупинились, але після того, як бійка припинилась, вони рушили далі.

Під час ходи колони в бік Майдану Незалежності представники «Свободи» ще декілька разів намагались їх зупинити. Вони кидали різні предмети, яйця в бік колони комуністів.

Як повідомляв УНІАН, комуністи сьогодні відзначають чергову річницю Жовтневої революції 1917 року. Вони вирішили пройти колоною від Бесарабки до Майдану Незалежності.

Комуністів супроводжує духовий оркестр, активісти партії несуть транспарант «Коммунистическая партия Украины»

Разом з тим суд напередодні заборонив проводити акції на Хрещатику та Майдані.