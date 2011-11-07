Затримано осіб, які пограбували ювелірний магазин на Троєщині

Київ. 5 листопада. УНІАН. У Києві затримано двох колишніх працівників міліції, які 30 жовтня пограбували ювелірний магазин на Троєщині.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, спростувавши інформацію народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ, який у розповсюдженій для ЗМІ заяві наголошував, що пограбування здійснили діючі працівники міліції, яких після цього заднім числом було звільнено з органів внутрішніх справ.

"Заява депутата про те, що їх звільнили заднім числом, не відповідає дійсності - будь-яка перевірка підтвердить, що вони були звільнені ще місяц тому за власним бажанням. Від них із задоволенням позбулися через те, що вони прогулювали роботу, грубо порушували дисципліну", - зазначили у міліції.

Водночас у столичному главку зауважили, що разом із екс-міліціонерами було затримано п’ятьох їхніх знайомих, які обгрунтовано підозрюються у скоєнні як мінімум шести аналогічних пограбувань.