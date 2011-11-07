В Київ сьогодні прибудуть мощі Димитрія Солунського

Київ. 7 листопада. УНІАН. До Києва в понеділок прибудуть мощі великомученика Димитрія Солунського - покровителя юнаків та воїнів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі предстоятеля УПЦ, 7 листопада о 14.00 в Києво-Печерській Лаврі православна громада Києва зустрічатиме мощі правиці великомученика.

Святиня, яку буде принесено в Україну із Греції за благословенням Блаженнішого митрополита ВОЛОДИМИРА, перебуватиме на території України протягом місяця, з 7 листопада до 7 грудня.

Перші 13 днів святиня буде доступна для поклоніння в Києві: 7 – 10 листопада - в Києво-Печерській Лаврі, 12 - 18 листопада - в Храмі Усіх святих (місце будівництва Воскресенського кафедрального собору), 19 листопада - в Спасо-Преображенському соборі (р-н Теремки-2).

З 19-го по 21-ше листопада мощі великомученика Димитрія Солунського перебуватимуть у Дніпропетровську, 21 – 22 листопада – у Полтаві, 22 – 24 листопада – у Харкові.