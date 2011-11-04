Попов зустрівся з ветеранами

Київ. 4 листопада. УНІАН. Сьогодні, напередодні Дня визволення Києва, Олександр ПОПОВ зустрівся з учасниками бойових дій, Героями Радянського Союзу, Героями Соціалістичної праці, представниками громадських організацій столиці.

Про це повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації.

«Битва за Київ стала однією з найзапекліших у Другій світової війні. На вівтар перемоги поклали життя сотні тисяч людей, серед них – тисячі киян. Багато з вас брали участь не лише у визволенні рідного міста, а й у його розбудові. Ви показали безцінний приклад багатьом наступним поколінням своїм безстрашним подвигом, патріотизмом, самовідданістю, любов’ю до батьківщини і співвітчизників”, - зазначив у своєму вітальному слові О.ПОПОВ.

Від імені усіх киян він побажав їм міцного здоров’я, оптимізму, миру і злагоди. “Безхмарного неба та багато-багато років світлого, доброго життя!”, – додав голвоа КМДА.

О.ПОПОВ зауважив, що на виплату матеріальної допомоги столичним ветеранам передбачено 10,4 млн. грн. Майже 47 тисяч киян – ветеранів Великої Вітчизняної війни та жертв нацистських переслідувань – отримають допомогу за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на виконання цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки.

У свою чергу, ветерани подарували О.ПОПОВУ на згадку зображення Княгині Ольги як символ мудрості, терпимості та сили.