Дарниця отримала артезіанське центральне водопостачання

Київ. 4 листопада. УНІАН. У Києві введено в експлуатацію І чергу столичного довгобуду – Комплексу артезіанського водопостачання ж/м «Осокорки-Північні», що на вул. Соломії Крушельницької, 5.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому заході запуску устаткування та, відповідно, початку подачі в домівки мешканців Дарницького району питної води, що має сучасну і поки унікальну в Києві систему очистки, взяв участь, зокрема, голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Він зазначив, що зі зростанням обсягів будівництва на Лівому березі насосні станції, збудовані ще у середині минулого століття, вже не могли забезпечувати необхідний тиск для постачання води до багатоповерхівок. У години «пік» у новобудовах не вистачало води. Тому було прийнято рішення розпочати будівництво даного комплексу.

Зводити об’єкт розпочали ще 1994 році. Будівництво велося поетапно в залежності від обсягів бюджетного фінансування. Цього року КМДА ініціювала завершення будівництва І черги і виділила відповідне фінансування.

За інформацією О.ПОПОВА, цього року на добудову І черги станції було витрачено 50 млн. грн.

Сьогодні введено в роботу перші два резервуари чистої води з об’ємом по 10 тис. кубометрів кожен, 3 свердловини артезіанської води, електролізні установки для знезаражування, безпосередньо мережі та інші службово-побутові об’єкти Комплексу.

Другу і третю черги цього об’єкта планують завершити в наступному році. Тоді загальна потужність всієї станції водопостачання складе 78 тис. кубометрів чистої води, якою можна буде забезпечити 250-270 тис. мешканців. Тоді вже працюватимуть 16 свердловин, звідки вода після очистки накопичуватиметься в трьох резервуарах Комплексу.

“Цей об’єкт є унікальним, тому що він буде надавати киянам можливість використовувати найчистішу воду, яка сьогодні є в Європі. Тут використані кращі технології, які ми плануємо також в подальшому застосувати для будівництва нових об’єктів в інших районах міста”, - зазначив О.ПОПОВ.

Він звернув увагу на перспективність зведення цього об’єкту, бо зараз Дарниця розбудовується дуже швидкими темпами.

Також О.ПОПОВ додав, що в планах міської влади будівництво подібних об’єктів на Правому березі.

Акцентувалась увага на тому, що технологія очистки води відбувається не за традиційною схемою з використанням хлору, а на гідролізних установках за допомогою гіпохлориту натрію. Основна перевага цього реагенту – екологічна безпека як для населення, так і для персоналу станції. Згідно з поясненнями спеціалістів, для утворення гіпохлориту натрію необхідна звичайна сіль, вода та електроенергія. Кількість цього реагенту виробляється відповідно до поточної потреби на очистку води, а отже, для нього не потрібно будувати спеціальні накопичувальні резервуари. А тому це і безпечно, і вигідно. Подібна технологія очистки води вже тривалий час функціонує, зокрема, в Білій Церкві.