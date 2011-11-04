Вулиці Фрунзе повернуть історичну назву

Київ. 4 листопада. УНІАН. На сесії Київради 10 листопада буде розглядатись питання про перейменування вулиці Фрунзе у Кирилівську, з метою повернення цій вулиці історичної назви.

Про це повідомляє прес-служба голови Постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ, який одночасно є й членом комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА.

«Вулиці, названої на честь радянського воєначальника, який ніколи не працював у Києві і, відповідно, немає ніяких заслуг перед нашим містом, повертається історична назва - вул. Кирилівська, ця назва відома з 1869 року, завдяки Кирилівському монастирю, до якого вона прямує», - розповів О. БРИГИНЕЦЬ.

Депутат наголосив, що навіть сучасній столиці Киргизії - м. Бішкек, що комуністи, свого часу, перейменували у м. Фрунзе, на честь радянського воєначальника, в якому він народився, вже давно повернули історичну назву.

«В Києві, на жаль, процес повернення історичних назв проходить повільніше, ніж в Середній Азії. Переконаний, що київські вулиці повинні носити або історичні назви, або назви на честь людей і подій, щільно пов’язаних з історією міста чи української держави», - зазначив О. БРИГИНЕЦЬ.

Депутат висловив сподівання, що вже до Євро-2012 чимало київських вулиць з неісторичними чи революційними назвами, здобудуть нові імена, що дасть можливість показати наше місто туристам європейським та цивілізованим. Крім того, цей процес економічно-доцільний в рамках фінансування програм з підготовки до Євро-2012, оскільки, заплановано оновлення табличок на будинках. За умови перейменування вулиць до футбольного чемпіонату можна буде зекономити бюджетні кошти, що стане неможливим за умови перейменування вулиць після Євро-2012.