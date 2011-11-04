КМДА проти будівництва на вул. Гончара

Київ. 4 листопада. УНІАН. Київська міська держадміністрація виступила в суді проти рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу за адресою вулиця Олеся Гончара, 17-23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КМДА Олександр ПОПОВ, відповідаючи на запитання журналістів, чи дійсно влада столиці має намір відстояти свою позицію та не допустити продовження будівельних робіт у буферній зоні Софії Київської.

За словами О.ПОПОВА, КМДА в суді щодо вказаного конфліктного будівництва виступила третьої стороною, тобто на боці громади і проти рішення Київради.

“Все, що ми подаємо до суду, ми маємо намір виграти. І загалом в більшості випадків ми це вже довели. Тому що якщо ми звертаємось до суду, ми маємо аргументи, які базуються на правовій основі, і якими ми відстоюємо інтереси киян”, - зауважив О.ПОПОВ.

“Що стосується будівництва на Гончара, то у мене позавчора була чергова розмова з міністром будівництва, житлово-комунального господарства... До речі, ще одна сторона - це Міністерство культури, бо це буферна зона, і воно курує розвиток цієї території. Тому тут питання непросте. Але ми бачимо, як рухатись, щоб вирішити цю проблему”, - зазначив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, у травні ц. р. тимчасова комісія з перевірки об’єктів, що будуються в центральній історичній частині Києва на відповідність державним будівельним, санітарним та екологічним нормам, заявила, що вважає за необхідне терміново зупинити будівництво на вул.Гончара, 17-23 та перевірити законність і чинність наданих погоджень, а також розглянути питання щодо законності виділення земельної ділянки за вказаною адресою та скасувати п. 65 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 №419/1829 про виділення земельної ділянки.

Щодо цього об’єкту комісія також вирішила звернутись до прокуратури м. Києва та генерального прокурора України з клопотанням зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію скасувати дозвіл на проведення будівельних робіт на вул. Олеся Гончара, 17-23.