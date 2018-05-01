«Київ-Сіті»: владу винесуть на периферію?

Манхеттен у Нью-Йорку, Дефанс у Парижі, «Москва-Сіті» в російській столиці і навіть ціле місто Астана у Казахстані — усі вони є спеціально створеними центрами ділової активності, де зосереджені штаб-квартири провідних міжнародних компаній та організацій. Схоже на те, що у найближчі десять років в українській столиці з`явиться свій сіті. Принаймні, київська влада відновила спроби реанімувати цей масштабний проект.

Ідея перенести адміністративний і діловий центри з історичного центру Києва озвучувалася київською владою ще у 2006 році. Тоді був оголошений конкурс на кращу забудову Рибальского півострова. Планувалося забудувати усі 100 га півострову і розташувати там міжнародний діловий центр «Київ-Сіті» (40 га), новий адміністративний центр з новою будівлею міськадміністрації (30 га), готелі, торговельні та розважальні комплекси.

Роком пізніше “Київ-Сіті” став частиною концепції розміщення висотних будівель у Києві, так званого “київського намиста”. Передбачалося, що створення сіті звільнить центральну зону міста від ділових та фінансових функцій.

У 2008 році до будівництва «Київ-Сіті» на Рибальському півострові приглядалася московська Mos City Group. Тоді будівництво 800 тис. кв. м офісних торговельних та готельних хмарочосів на території в 5 га оцінювалося в 1,5 млрд. долл. Проте через кризу цим планам не судилося втілитися в життя. А Рибальский півострів більше не фігурує серед можливих варіантів створення бізнес-сіті.

Містечко хмарочосів

Сьогодні, згідно зі Стратегією розвитку Києва до 2025 року, вважається доцільним забудовувати діловими центрами лівий берег столиці, щоб усунути дисбаланс між кількістю працюючих на правому і лівому берегах, що своєю чергою має розвантажити транспортні потоки та ліквідувати затори. Однак можливість створення сіті поки що одним берегом не обмежується.

Наразі розглядається п`ять майданчиків для розташування “Київ-Сіті”: район іподрому, Осокорки-Північні, Північна Теличка, район Дніпровської набережної та район озера Вирлиця. Ділянка повинна мати площу 30-80 га для будівництва 1,5-3 млн. кв.м приміщень, інвестиції оцінюються у 2-10 млрд. дол.

“Ми визначили в генеральному плані декілька потенційно можливих територій, де ми будемо розвивати “Київ-Сіті”, організовувати роботу інноваційних центрів. Ці території сьогодні знаходяться у стадії обговорення”, - сказав голова Київської міськадміністрації Олександр Попов.

Найоптимальнішим варіантом для розміщення сіті експерти вважають територію Північної Телички.

За словами голови ради директорів Конфедерації будівельників України (КБУ) Льва Парцхаладзе, ця територія за всіма показниками — площа ділянки, транспортна доступність, розміщення ділових зон, відповідність профілю навколишньої території — підходить якнайкраще.

КБУ пропонує винести промислові підприємства і побудувати на території Північної Телички (близько 500 тис кв.м) діловий центр загальною площею 10 млн. кв.м.

“Тут можна створити гарний бізнес-центр, хмарочоси побудувати, величезний виставковий центр, спортивно-розважальний комплекс типу Палацу Спорту, сюди можна перенести всю адміністративну частину країни: КМДА, МВС, МНС, Міністерство аграрної політики, Головпоштамт, Будинок профспілок, Укоопспілку”, - вважає він.

Водночас вивільнені адміністративні приміщення можуть бути продані і використані під готелі, апартаменти, представницькі офіси.

За підрахунками Л.Парцхаладзе, від продажу об`єктів нерухомості на території Північної Телички, відселення промзони для нового будівництва місто може отримати близько 3 млрд. дол. А для старту проекту необхідні інвестиції у розмірі близько 200 млн. дол., щоб розпочати відселення приміщень.

Проте є одне “але”: для розміщення ділового центру на цій території потрібно збудувати ще один міст через Дніпро, що потягне на мільярд доларів, констатував заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

ВДНГ як відродження виставкового бізнесу

Місце розташування майбутнього сіті поки що — предмет дискусії. Ще одним потенційним майданчиком для нього може стати територія поблизу колишньої ВДНГ.

“Територія, де ми бачимо розвиток бізнесової активності та будівництво “Київ-Сіті” - територія Виставки досягнень народного господарства. На мою думку, є логіка розглядати це питання”, - вважає глава КМДА.

Однак цей майданчик також є привабливим для будівництва нового міжнародного виставкового центру, який може стати найбільшим у Європі та стимулювати розвиток в Україні виставкового бізнесу, адже на території пострадянського простору він практично не розвинутий.

“Можливість будівництва крупного міжнародного виставкового центру на території ВДНГ — це реальний проект... Виникає питання можливого розташування центру ділової активності поряд з цією територією”, - відзначив О.Попов.

На його думку, будівництво “Київ-Сіті” на територіях, що прилягають до ВДНГ, може виявитися найдешевшим і найшвидшим, тому що там не потрібно вирішувати питання відселення та власності на землю.

За інформацією глави КМДА, перелік запропонованих територій для розміщення сіті розширяти не будуть. Київ планує підготувати інвестиційні пропозиції на усі п`ять ділянок, а для “Київ-Сіті” оберуть одну.

“Ідеальний, звичайно, варіант, що знаходиться в районі Телички. У принципі, його можна було б реалізувати..., але він дорогий, це правда”, - вважає О.Попов.

На думку голови правління інвестиційної групи “ІТТ” Оксани Маркарової, якщо з центру Києва перенесуть урядові та муніципальні будівлі, то муніципалітет має виступити замовником проекту й обрати місце розташування сіті.

“Київ Товарний” як центр розвитку інновацій

Перебираючи можливі варіанти майданчиків, учасники ринку згадали і про територію залізничної станції “Київ-Товарний”.

О. Маркарова вважає, що для розміщення центру ділової активності це “прекрасне місце, яке не дуже зараз використовується”.

У столичної влади на це місце теж є свої плани. За словами О.Попова, територія “Київ Товарний” розглядається для створення центру інноваційних технологій. Такий варіант розвитку цієї території закладається до генерального плану. Київ наразі веде консультації з українськими залізницями про перенесення станції.

“Це місце знаходиться в епіцентрі наших основних наукових, навчальних закладів. Справді, ця територія могла б бути використана для того, щоб наука перетворювалася на практику і генерувала нові ідеї та нові продукти. Тому в генеральному плані ми такий варіант закладаємо. Це в принципі реальне питання і ми ним сьогодні займаємося з точки зору можливого подальшого використання цієї території з перенесенням станції в інше місце”, - повідомив глава КМДА.

Чи стане проект будівництва ділового центру привабливим для інвесторів, стане відомо наступного року: проект «Київ-Сіті» планується представити на Київському міжнародному інвестиційному форумі у березні 2012 року. Наступного року планується визначити територію під забудову, а також розпочати практичну реалізацію проекту.

Тетяна Акімова

Фото УНІАН та Бориса Корпусенка