Влада Києва хоче обмежити акції "Свободи" та КПУ
І про це проситиме Окружний адмінсуд
Київ. 4 листопада. УНІАН. Київська міська державна адміністрація має намір просити Окружний адміністративний суд Києва обмежити проведення акцій Всеукраїнського об`єднання "Свобода" і Комуністичної партії України 7 листопада.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної міськдержадміністрації.
Як уточнили в КМДА, влада проситиме про обмеження проведення акцій на Майдані Незалежності.
Згідно з отриманими заявками, саме тут передбачено проведення заходів "Свободи" і КПУ, які мають протилежно спрямовані цілі.
Як повідомляв УНІАН, КМДА отримала 6 заявок від різних організаторів про намір провести масові акції в центрі міста 7 листопада.
КПУ, зокрема, планує акцію, присвячену 94-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції.
У свою чергу міська організація ВО "Свобода" заявила про намір провести масову інформаційну акцію “Злочин московського більшовизму".