Влада Києва хоче обмежити акції "Свободи" та КПУ

Київ. 4 листопада. УНІАН. Київська міська державна адміністрація має намір просити Окружний адміністративний суд Києва обмежити проведення акцій Всеукраїнського об`єднання "Свобода" і Комуністичної партії України 7 листопада.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної міськдержадміністрації.

Як уточнили в КМДА, влада проситиме про обмеження проведення акцій на Майдані Незалежності.

Згідно з отриманими заявками, саме тут передбачено проведення заходів "Свободи" і КПУ, які мають протилежно спрямовані цілі.

Як повідомляв УНІАН, КМДА отримала 6 заявок від різних організаторів про намір провести масові акції в центрі міста 7 листопада.

КПУ, зокрема, планує акцію, присвячену 94-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції.

У свою чергу міська організація ВО "Свобода" заявила про намір провести масову інформаційну акцію “Злочин московського більшовизму".