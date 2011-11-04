У Дніпровському районі відкрилась амбулаторія сімейного лікаря

Київ. 4 листопада УНІАН. У Дніпровському районі на вулиці Миколи Кибальчича, 13-А відкрилась амбулаторія сімейного лікаря, що надаватиме медичну допомогу 6,5 тисячам киянам.

До цього часу мешканці житлового масиву отримували первинну медико-санітарну допомогу в поліклініках, радіус віддаленості яких від територіальних дільниць становить до 2 км. Нині в новій амбулаторії пацієнтів прийматимуть лікар загальної практики (лікар-педіатр), 3 терапевти, акушер-гінеколог.

Про необхідність відкриття таких амбулаторій свідчать дані опитування, проведеного на базі амбулаторно-поліклінічних закладів Дніпровського району. У рамках анонімного анкетування 60% з 20 тисяч мешканців висловили бажання отримувати медичну допомогу саме у сімейного лікаря.

Важливість розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Дніпровському районі обумовлена також розширенням житлових масивів за рахунок новобудов і відставанням в розвитку мережі амбулаторно-поліклінічних закладів. Тож відкриття таких амбулаторій допоможе розв’язати цю проблему.