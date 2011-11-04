6 листопада відбудеться фестиваль історичної реконструкції

Київ. 4 листопада. УНІАН. У столиці 6 листопада відбудеться VIII Міжнародний військово-історичний фестиваль «Даєш Київ! Рік 1943», присвячений 68-й річниці визволення Києва від німецьких військ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, розпочнеться фестиваль о 12.00 на мототреку «Пирогів» (вул. Червонопрапорна, 188).

У рамках фестивалю відбудеться батально-історичне дійство - реконструкція епізодів битв за визволення Києва у 1943 році, у яких буде задіяна бойова техніка, зброя та автентична військова форма часів Другої світової війни.

Цього року участь у фестивалі візьмуть понад 600 учасників з України, Росії, Білорусі, Чехії, Естонії, Литви та інших країн. Головна мета фестивалю – збереження пам’яті про події війни через реалістичне відтворення військових баталій.

Як зазначають організатори фестивалю, головна мета військово-історичних реконструкцій полягає, насамперед, у відновленні зв’язку поколінь, без якого неможливе виховання патріотизму та національної свідомості.

Гості фестивалю зможуть відчути справжню атмосферу тих часів. Фестиваль організовано МГО «Червона зірка» та ДП «Національна студія художніх фільмів імені Олександра Довженка» за підтримки КМДА, Міністерства оборони України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Внутрішніх військ МВС України, Міністерства культури України.